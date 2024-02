Die wichtigsten Infos zum Kinderzug in Lintorf Hier feiert der närrische Nachwuchs

Zugweg Wie in jedem Jahr startet der Zug am alten Rathaus,an der Krummenweger Straße. Von dort geht es dann über die Duisburger Straße, die Straße Am Löken zur Speestraße. An der Krummenweger Straße löst sich der Zug gegen 16.30 Uhr auf. Die Sperrungen werden dann schrittweise zurückgebaut und ab 17.30 Uhr ist die Ortsdurchfahrt wieder möglich.