Eklat bei der Karnevalssitzung Kölner Künstler beschimpft Publikum der Roten Funken in Ratingen

Weber hatte dem Kölner Stadt-Anzeiger in der Dienstagausgabe erklärt, dass er am vergangenen Wochenende bei seinen Auftritten im Rheinland eigenen Angaben zufolge teils wüste Beschimpfungen aus dem Publikum erhalten habe – sogar eine Morddrohung. So habe man am Wochenende bei seinen Auftritten im Umland auch mit Gläsern nach ihm geworfen, so der Künstler, der seit Jahrzehnten auf den Bühnen des Karnevals steht. Dabei sei er selbst niemanden bei seinen Auftritten verbal angegangen. Weber betonte: „Wenn die Leute nach Köln kommen, dann sind sie liebevoll eingeschüchtert durch den Dom. Aber in ihrem Heimatort fühlen sie sich mächtig und spielen diese Macht unter Alkohol aus.“