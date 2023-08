Brauchtum in Ratingen Neues Prinzenpaar – im Brauchtum fest verwurzelt

Denn als Schirmherren wird eine Gruppe von Mitgliedern des Corps à la Suite die neue Session begleiten – die repräsentierenden Herren werden dabei von ihren Frauen unterstützt: Frank Schopshof, Heinz Hülshoff, Bernd Zimmermann, Karl-Heinz und Leciejewicz, Klaus-Dieter Petri, Alfons Brugglemans, Hermann Schmitz. Von den traditionellen Schirmen, die über das Prinzenpaar gehalten werden, müssen in diesem Jahr also weitere angeschafft werden. Für eine volle Bühne ist in jedem Fall gesorgt.