Altweiber in Heiligenhaus Cäsar kann Heljens Jecken nicht stoppen

Die Party in der Innenstadt beginnt am Samstag bereits um 12 Uhr und endet um 18 Uhr. Mit zwei Bierwagen am Rathaus, einem Bierwagen am Kirchplatz und Essensständen auf beiden Plätzen ist für Speis und Trank gesorgt. Am Rathaus sorgt DJ Delle für Musik, am Kirchplatz wird sich der Musikwagen des Clubs platzieren. „Es werden ausreichend Toiletten und Mülleimer in der Innenstadt aufgestellt“, kündigen die Organisatoren an. Und sie bitten dringend darum, das Glasverbot in der Innenstadt strikt zu beachten. „Wir wollen vermeiden, dass sich Besucher, vor allem Kinder, an Scherben verletzen.“ Zwischen 10 und 18 Uhr herrscht absolutes Halteverbot in der Innenstadt. Wegen des Karnevalszuges fällt an diesem Tag auch der Wochenmarkt aus.