Rund drei Stunden buntes Treiben Rosenmontagszug geht erstmals online

Während einige Gruppen nicht mehr in der Zugaufstellung zu finden sind, haben sich doch ein paar neue eingefunden. „Viele Vereine haben sich in der Jugendarbeit sehr engagiert“, lobt Hofmann. Die Folge: Mehr junge Ratinger zeigen Interesse, am Rosenmontagszug nicht nur als Zaungast teilzuhaben. So haben die Schüler des Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums in den letzten Monaten einen eigenen Wagen gebaut – mit gesellschaftskritischer Aussage. Das, so Hofman, käme seit einigen Jahren viel zu kurz. „Früher haben die Wagen oft die Lokalpolitik aufs Korn genommen, das ist ein bisschen eingeschlafen.“