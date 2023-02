Ratingen und die Nachhaltigkeit Kleiderbörse geht auch mit Kostümen

Das hat sich inzwischen auch bei den Ratingern herumgesprochen. „Man kennt sich“, freut sich Maike Tünkers. „Die Leute fragen schon, wann die nächste Kleidertauschbörse stattfindet.“ Auch die Karnevalsedition wird gut angenommen. Der Renner sind die Bienen-Kostüme. Der Körper lässt sich aufblasen, so dass sich der Träger des Kostüms wirksam in eine Biene verwandelt. Maria Lopez hat sich das Bienen-Kostüm erst genau angesehen, dann mit dem Smartphone fotografiert. „Das schicke ich meiner Tochter“, verrät sie. Von ihr hat sie den Auftrag, nach einem Karnevalskostüm Ausschau zu halten. „Eigentlich wollte meine Tochter mitkommen“, so Maria Lopez. Aber ein Wasserschaden kam als Notfall dazwischen. Die Kleidertauschbörsen finden Maria Lopez und ihre Tochter klasse. „Wir sind oft hier“, verrät sie. „Ich war schon beim ersten Mal hier.“ Die Idee sei toll. „Man hat ein paar Sachen weniger im Schrank und kann tauschen.“ So haben gleich mehrere Leute was davon. Und gut für Umwelt und Klima ist es auch.