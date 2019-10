Ratingen : Kardinal Woelki bittet Pastor um Hilfe

Rainer Maria Kardinal Woelki (im Hintergrund), Erzbischof von Köln, führte Daniel Schilling im Jahr 2015 in St. Peter und Paul in das Amt des Kreisdechanten ein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ab Januar 2020 wird Daniel Schilling (St. Peter und Paul) zusätzlich Pfarrverweser in Velbert-Neviges. Der Theologe ist bereits Kreisdechant.

Die Entscheidung, die Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln, jetzt traf, hat erhebliche Tragweite. Am vergangenen Sonntag wurde nämlich die Mitteilung – Proklamandum genannt – verlesen, dass der Ratinger Pastor Daniel Schilling ab Januar 2020 in Velbert-Neviges das Amt des Pfarrverwesers (inklusive des Wallfahrtsleiters) für die Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, für den dazugehörigen Dom und für die Wallfahrtsseelsorge übernehmen wird. „Im April dieses Jahres haben wir Ihnen mitgeteilt, dass die Ordensgemeinschaft der Deutschen Franziskanerprovinz ihre Niederlassung in Velbert-Neviges auflösen wird“, heißt es. Und: „Der Erzbischof hat Herrn Kreisdechant Daniel Schilling gebeten, ab dem 1. Januar 2020 für die Zeit des Übergangs deren Pflichten zu übernehmen.“ Woelki sei Schilling außerordentlich dankbar, dass er sich neben seinen umfangreichen Aufgaben zur Übernahme dieses Amtes bereit erklärt habe.

In herzlichen und um Akzeptanz bittenden Briefen an die Gemeinden in Neviges und Ratingen wirbt Schilling um Verständnis für seine Entscheidung, dem Wunsch des Kardinals zu entsprechen. „Hoffen wir gemeinsam darauf, dass sich für Neviges eine Gemeinschaft findet, die diesen besonderen Ort mit seiner Spiritualität und Sendung aufleben lässt. Vielleicht darf man auch in dieser Hinsicht einmal besonders die Gottesmutter bitten, als unsere Fürsprecherin aktiv zu werden.“ So weit Schilling in einem Schreiben.

Info Leitender Pastor und Kreisdechant Werdegang: Schilling, zuvor Kreisjugendseelsorger und damals 40 Jahre alt, wurde am 1. März 2014 Leitender Pastor in St. Peter und Paul. Zur Gemeinde gehören 13.000 Gläubige. 2015 wurde er Kreisdechant.

Natürlich wendet sich die Kirche in solchen Momenten auch an die oberste Instanz, betet und lässt beten. Andererseits spart sie jetzt erst einmal das Salär der bisher in Neviges tätigen Ordensmänner, erwartet außer dem Einsatz von Schilling auch die Mitarbeit von weiterem Personal aus Ratingen.

Die namentlich genannten Gemeindereferenten Ralf Gassen und Thomas Golbach werden zur wackeren Mitarbeit aufgefordert und zeigen neben anderen, was Synergie bedeutet.

Pfarrer Schilling, handfest und herzlich, heiteren Mutes und hoffnungsfroh, meinte schon bald nach seinem Dienstantritt in Ratingen: „Was soll ich denn noch alles machen?“ Er hatte sich, weiß Gott, sehr arbeitsintensiv ins Geschehen geworfen. Ein Jahr später wurde seine Frage mit der Antwort „Kreisdekanat“ beantwortet.

Beobachter fragen sich: Geht es nun bei dem neuerlichen Personalentscheid im reichsten deutschen Bistum um einen Mann, der seine Macht ausübt und einen anderen, der offenbar nicht nein sagen kann, unter Druck setzt? Geht es um einen begeisterten Priester, der seine Leistungsfähigkeit, auch die künftige körperliche und gesundheitliche, überschätzt und im Gegensatz dazu die geistlichen Bedürfnisse der ihm Anbefohlenen unterschätzt? Denn der geistliche Dienst bezieht sich nicht nur auf Aktivitäten wie Handlungen von Taufe bis Beerdigung, sondern bedeutet auch viel aktives Zuhören.

Schilling schreibt in einem Brief an die Gemeinde weiter: „Dennoch wird auch mein Tag in Zukunft nur 24 Stunden haben, und auch meine Arbeitszeit hat Grenzen. So werde ich an beiden Orten nicht in der Weise präsent sein können, wie ich es hier nur für unsere Pfarrei und das Kreisdekanat in der Vergangenheit gewesen bin.“