Schule : Kant-Gymnasium stellt sich vor

Das Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus bereitet sich auf die neuen Schüler vor. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nächste Woche gibt es einen Infoabend und einen Tag der offenen Tür.

(RP) Die Informationstage für die kommende Schülergeneration starteten. Am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr, führt das Immanuel-Kant-Gymnasiumin Heiligenhaus einen Informationsabend für Eltern der neuen Fünftklässler im Schuljahr 2020/21 in der Aula des IKG an der Herzogstraße 75 durch.