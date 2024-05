Stiftung fördert MINT-Fächer am IKG Heiligenhaus Neue Top-Räume für Physik und Chemie

Selbst inmitten höchster Betriebsamkeit im zweiten Stock des Kant-Gymnasiums hatte ein Duo keine Probleme, sich Gehör zu verschaffen: Musiklehrer Paul Lindner am Klavier und Alt-Saxofonist Joshua Poroye spielten Jazziges wie den Sinatra-Evergreen „Fly me to the moon“. Ob mit Bedacht gewählt oder einfach gut getroffen - kaum ein Jazz-Titel wäre wohl geeigneter gewesen, das neue Kapitel in der Schulgeschichte zu illustrieren, um das es der Schulgemeinde und zahlreichen Gästen aus Politik und Verwaltung ging. Die neuen naturwissenschaftlichen Räume wurden in feierlichem Rahmen erstmals präsentiert. Und schnell machten die Festredner deutlich: Hier darf es künftig ruhig auch um Himmelstürmerei gehen.