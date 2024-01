Musiktheater in Heiligenhaus Der „Niederbergexpress“ nimmt Fahrt auf

Der kleine Musikraum im Kant-Gymnasium hat so gar nichts von Krimikulisse. Notenständer, ein Yamaha-Klavier, ein Keyboard, ein Schlagzeug - das ist der Raum, in dem sich eine große Schülergruppe der QI zur drittletzten Probe vor einer Uraufführung versammelt. Die wird am kommenden Mittwoch sein.