Heiligenhaus Kant-Gymnasium schnürt Infokaket

Am Samstag, 18. November, von 10 bis 13 Uhr findet der Tag der offenen Tür statt. In unterschiedlichen Aktionen zum Mitmachen und Anschauen bieten Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer einen Einblick in das Lernen und Leben am IKG. Eine Erkundung des Gymnasiums ist sowohl im Rahmen eines durch Eltern und Schüler geführten Rundgangs als auch auf eigene Faust möglich. Neben den Viertklässlern und ihren Familien sind auch ehemalige Absolventen des IKG eingeladen, da sich der Alumni-Verein in der Mensa präsentieren wird.