Fund in Ratingen Zwei Kaninchen bei klirrender Kälte im Karton in Ratingen ausgesetzt

(RP/kle) Einem Medienbericht zufolge haben Unbekannte zwei Kaninchen bei Minusgraden in Ratingen ausgesetzt. Am Freitagabend, 19. Januar, wurden die Tiere auf der Brückstraße in einem Pappkarton gefunden. Dieser stand neben einer gelben Mülltonne und war mit Klebeband verschlossen. Darin befanden sich ein männliches und ein weibliches Kaninchen der Rasse Löwenkopf und etwas Heu, ein Stück Apfel sowie eine Knabberstange. Lediglich an einer Seite gab es ein Belüftungsloch. Der Karton hatte die Aufschrift „Better Mobility. Better Life“. Die Kaninchen wurden in das Düsseldorfer Tierheim gebracht, das über den Fall auf seiner Facebook-Seite berichtet. Man sucht nun ein neues Zuhause für die Tiere.