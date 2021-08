Bundestagswahl : Jessica Malisch ist AfD-Kandidatin für den Nordkreis

Heiligenhaus Jessica Malisch kennt Kommunal-, Landes- und Bundespolitik aus unterschiedlichen Perspektiven. Im Heiligenhauser Stadtrat ist sie Einzelratsmitglied.

Für Malisch war politische Arbeit nicht von Beginn an gleichgesetzt mit einem Wahlamt. Sie wurde Fraktionsgeschäftsführerin der AfD im Stadtrat von Gelsenkirchen, der Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Es folgten Aufgaben in der Düsseldorfer Landesgeschäftsstelle der AfD, dann 2017 der Sprung nach Berlin. Die Wahl-Heiligenhauserin, die seit 2017 in der Stadt lebt, gehört zum Mitarbeiterstab des Kölner Bundestagsabgeordneten Fabian Jacobi. Der Rechtsanwalt ist im Bundestag unter anderem Mitglied im Rechtsausschuss. Zuständig ist sie für die Arbeit von Jacobis Kölner Wahlkreisbüro.