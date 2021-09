Ratinger Diskussion : Jugendrat prüft Bundestagskandidaten

Polit-Battle mit den Bürgermeisterkandidaten in der Stadthalle: Die Veranstaltung fand im vergangenen Jahr statt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am 15. September gibt es eine Veranstaltung für Erstwähler in der Stadthalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Am Mittwoch, 15. September, um 10 Uhr geht das Format „Polit-Battle“ in die nächste Runde. In diesem Jahr informiert die Erstwähler-Veranstaltung Schülerinnen und Schüler aus den weiterführenden Schulen in Ratingen in der Stadthalle und via Live-Stream über die Bundestagswahl: Alle Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus dem Wahlkreis wurden eingeladen, um sich den jungen Menschen zu präsentieren und über die Themen der Erstwählerinnen und Erstwähler zu diskutieren.

Vor vier Jahren veranstaltete der Jugendrat das letzte Mal einen Polit-Battle zu einer Bundestagswahl – 2017 noch ohne Gedanken an Corona, doch schon in einer voll besetzten Stadthalle und mit den Direktkandidaten aus dem Wahlkreis auf der Bühne. Damals wie heute gilt: Nur die Themen, die Erstwählerinnen und Erstwähler interessieren,

werden angesprochen. In diesem Jahr können auf Grund der Corona-Pandemie 400 Schülerinnen und Schüler in der Stadthalle teilnehmen. Zusätzlich bietet der Jugendrat allen Interessierten den Polit-Battle live über Twitch und YouTube an.