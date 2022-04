Heiligenhaus : Im Malerviertel beginnen Kanalarbeiten

Heiligenhaus Knapp zweieinhalb Kilometer Rohre rund um das Areal des Kant-Gymnasiums werden innen neu ausgekleidet. Die Straßen müssen dafür nicht eigens aufgerissen werden.

(RP) Die Stadt saniert flächendeckend im Wohngebiet rund um das Immanuel-Kant-Gymnasium das öffentliche Kanalnetz. Auf einer Länge von 2,4 Kilometern werden die Kanäle per Innenauskleidung und ohne Aufgrabung der Straßenoberflächen in einen ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand versetzt, kündigt die Verwaltung an.

Diese Arbeiten werden in der Zeit vom 19. April bis voraussichtlich zum 6. Mai abschnittsweise durchgeführt: die betroffenen Anwohner werden zeitnah durch das ausführende Unternehmen, die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH informiert; es ist an den jeweiligen Stellen mit Verkehrsbeeinträchtigungen von kürzerer Dauer (ein bis zwei Tagen) zu rechnen. Die Grundstücke bleiben bis auf kurze Unterbrechungen jederzeit zugänglich. Weiterhin werden in der Zeit vom 6. Juni bis zum 1. Juli noch rund 70 Schachtbauwerke instandgesetzt. Hier ist nur mit kleinflächigen, lokalen Verkehrs-beschränkungen zu rechnen. Die Zufahrten für Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge werden zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Sowohl die Müllentsorgung als auch die Straßenreinigung werden von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Die Kosten dieser Maßnahme werden komplett über die Entwässerungsgebühren finanziert. Eine konkrete Vorankündigung wird rund eine Woche vorher für die jeweils betroffenen Straßenabschnitte per Postwurfsendung verteilt. Vorsorglich machen die Planer darauf aufmerksam, dass am Tag des jeweiligen Liner-Einbaus die angeschlossenen Häuser – soweit es geht – auf die Nutzung von Waschmaschine, Dusche etc. verzichten sollten, damit der Liner mit einem guten Haftverbund eingebaut werden kann und somit eine lange Lebensdauer in einem dichten Kanalsystem gewährleistet ist. Diese dringende Bitte, den Wasserverbrauch einzuschränken, gilt für maximal zehn bis zwölf Stunden, bis der Liner eingebaut, aufgestellt und ausgehärtet ist und dann die jeweilige Anschlussleitung am Hauptrohr wieder provisorisch geöffnet wurde.