Musik in Isenbügel Schwere Aufgaben für Jury bei Wettbewerb

Freude in der Dorfkirche: Dank der Unterstützung der Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung konnte der Förderkreis den inzwischen dritten Wettbewerb „Moderation & Konzert“, dieses Jahr zum Thema „Kammermusik“, ausrichten. Am Ende überzeugt hat die Jury das Duo Fellini, bestehend aus der Geigerin Klara Gronet und dem Gitarristen Konstantinos Zachariadis, beide von der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Mit ungewöhnlicher Professionalität in der Moderation, einer gelungenen Auswahl der vorgetragenen Kompositionen von Arcangelo Corelli und Manuel de Falla sowie einem herausragenden Zusammenspiel hat das Duo sein Ziel erreicht, das Publikum in ein sonniges Spanien zu versetzen. Ein Angebot, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert annahmen. Belohnt wurde dieses Leistung mit einem ersten Preis der Juroren Prof. Xaver Poncette, Prof. Dr. Elisabeth Schmierer, Dr. Christiane Wendel und Thomas Bothmann. Der Flötist Sohrab Babakirad, die Klarinettistin Nadia Hashemi und die Pianistin Suzuha Hirayama, alle von der Robert Schumann-Hochschule in Düsseldorf, haben als Trio „Miyan“ mit einem ebenso ideenreichen wie unterhaltsam moderierten Ausflug in den Impressionismus den zweiten Preis erzielt. Besonders faszinierte das Publikum die gelungene Darbietung der „Tarantella“ von Camille Saint-Saëns. Ebenfalls schlüssig erschien den Juroren die Moderation des Klarinettisten Nikola Janjic und der Pianistin Yumi Shimada, die das Verhältnis von Clara Schumann und Johannes Brahms in ihrem Wettbewerbsbeitrag thematisierten. Auch aufgrund des ausgezeichneten Zusammenspiels erzielte das Duo, das an der Hochschule für Musik & Tanz Köln studiert, den dritten Preis.