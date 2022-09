Kammerchor Ratingen : Ratinger Sänger holen zweiten Platz beim Landeswettbewerb

Der Kammerchor Ratingen stellte sich beim Landeswettbewerb in Dortmund den Mitbewerbern. Foto: RP/Kammerchor

Ratingen Der Landesmusikrat NRW veranstaltet alle vier Jahre in wechselnden Städten in NRW den Landes-Chorwettbewerb Nordrhein-Westfalen. Am 3. September wetteiferten die Chöre des Landes im Konzerthaus Dortmund. Unter ihnen der Kammerchor Ratingen.

Die Veranstaltung ist eine Fördermaßnahme für die Chormusik im Land Nordrhein-Westfalen. Sie hat das Ziel, durch den Leistungsvergleich den Qualitätsstandard von Erwachsenen-, Jugend- und Kinderchören sichtbar zu machen und anzuheben. Gleichzeitig soll der Wettbewerb auch die Begegnung der Chöre untereinander und den Kontakt mit interessierten Bürgern fördern. Die Vorträge vermitteln einen Eindruck von der vielfältigen Arbeit der Chöre; gleichzeitig sollen diese aber auch zur Weiterentwicklung ihres eigenen Musizierstils angeregt werden.

Singen im Chor heißt: Einzelne bringen ihre Begabung und ihr Können in eine gemeinsame, künstlerische Leistung ein. Lust an der Musik, Lernbereitschaft und Disziplin sind dabei Voraussetzungen für überzeugende Ergebnisse. Diese werden beim Landes-Chorwettbewerb präsentiert und ausgezeichnet. Leistungsvergleich und Begegnung von Chören unterschiedlicher Gattungen und Altersstufen geben auch wertvolle Impulse für die chorische Breitenarbeit. Der Landes-Chorwettbewerb ist das Forum für die Chorkunst in Nordrhein-Westfalen.