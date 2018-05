Ratingen : Kammerchor lädt zur Generalprobe ein

Der Ratinger Kammerchor gibt in Ratingen regelmäßig Konzerte, beispielsweise zu Weihnachten. Foto: achim blazy

Ratingen Die Sänger nehmen im August am Jazz Festival in Schweden teil. Zuvor sind sie in Ost zu hören.

Der Ratinger Kammerchor steht aktuell in den Vorbereitungen für das Jazz Festival in Ystad, Schweden, am 3.August.

Mit dem Jazz Festival ist die Hafenstadt im Süden Schwedens zu einem der jüngsten Gastgeber eines Festivals dieser Art geworden. Der international bekannte Jazzpianist und Komponist Jan Lundgren aus Ystad hat mit dem früheren Bürgermeister und heutigen Manager der Veranstaltung, Thomas Lantz, im Jahr 2010 diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Seither macht das immer Ende Juli / Anfang August stattfindende Festival von sich reden, hat bereits ein großes Publikum gefunden und expandiert stetig. Dass dort dieses Jahr der Ratinger Kammerchor teilnehmen darf, basiert auf der Zusammenarbeit mit Jan Lundgren im vergangenen Dezember.

Das Folgeprojekt mit dem Titel "Magnum Mysterium II" hält erneut viele spannende Interpretationen für den Zuhörer bereit. Somit kommen berühmte Werke des Barock bis hin zum Impressionismus zur Aufführung. Darunter unter anderem auch "Air" von Bach, "Sechs rumänische Volkstänze" von Bartók sowie Werke von Rachmaninow, Borodin und Debussy.



Für alle Interessierten, die die Reise nach Ystad nicht antreten können, möchte der Kammerchor nun zu der öffentlichen Generalprobe zusammen mit Jan Lundgren am 10. Juni, 18 Uhr in die Friedenskirche an der Hegelstraße in Ratingen-Ost einladen.

Auch wenn der Eintritt dazu frei ist, sollten Reservierungen für die Generalprobe über die USB-Stiftung vorgenommen werden, da eine hohe Beteiligung erwartet wird. Genauere Informationen dazu sowie zu allen geplanten Veranstaltungen des Ratinger Kammerchores sind auf der Webseite "https://www.ratinger-kammerchor.de zu finden und auf der Facebook-Seite.

