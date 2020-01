Verkehr : Kalkbahn: Übergang führt zur Sportanlage

Der nicht ungefährliche Bahnübergang der Kalkbahn an der Stelle Wasserburg Haus zum Haus/Angerbad. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Planungen gehen voran, hieß es im Ausschuss. Das Projekt hätte längst abgeschlossen sein müssen.

Vor zehn Jahren war der Überweg über die einspurige Kalkbahn bereits als attraktiver Weg zur Bezirkssportanlage geplant. Es war schon damals klar, dass ein neuer Bahnübergang schwierig mit der Deutschen Bahn zu verhandeln ist – hat diese doch den Auftrag, „schienengleiche Bahnübergänge“ abzuschaffen. Erst die Kombination einer technischen Sicherung des Bahnübergangs am Junkernbusch zusammen mit dem neuen Übergang an der alten Lintorfer Straße hat ein Türchen geöffnet. Nun arbeitet die Stadt an diesem Thema weiter. Gerade Schüler und Sportler, die von Mitte, Ost und Süd zur Bezirkssportanlage wollen, profitieren davon. Außerdem entsteht dadurch eine autofreie Radverbindung von der Innenstadt über die Lintorfer Straße nach Lintorf – zumindest teilweise.