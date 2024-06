Brückenbau in Hofermühle So sieht es auf der Kalkbahn-Großbaustelle aus

Der einzige Zug, der bis zum Nachmittag die Brücke passiert hat, war ein Bauzug, genauer eine Gleisbaumaschine zum Stopfen des Schotters. Meter für Meter bewegt sich der Spezialzug vorwärts, wobei vibrierende Stopfpickel in den Schotter eintauchen und die Steine durch horizontale Bewegungen unter die Schwellen drücken und verdichten. Gleichzeitig werden dabei die Gleise gerichtet, zusätzlich wird die Lage vermessen. Schienen liegen deshalb in einem Bett aus eckigen Steinen, weil sie die Ausdehnungen der stählernen Schienen ausgleichen, außerdem kann das Regenwasser gut abfließen. Für gewöhnlich ist das Stopfen der Gleise einer der letzten Arbeitsvorgänge eines neu verlegten Gleises. Die Bauleute rund um die Baustelle sind am Nachmittag zuversichtlich, dass noch am Donnerstag die Güterzüge wieder rollen können, auch wenn die neu eingesetzten Gleise noch verschweißt werden müssen. Übergangsweise werden die Schienen durch Laschen zusammengehalten. „Zum Schweißen sind die derzeitigen Tagestemperaturen zu hoch“, so ein Fachmann, der auch weiß, dass sich solche Arbeiten problemlos während der nächtlichen Betriebsruhe durchführen lassen.