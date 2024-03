Bahnbaustelle in Hofermühle Haus Anger - und der Versuch eines Besuchs

Es klingt alles so einfach. Gefragt nach der „aktuell schnellsten Route“ von Ratingen Ost zur Adresse „Haus Anger 4“ bleibt das Navi die Antwort nicht schuldig. 20 Minuten für 9,2 Kilometer sind veranschlagt. Nur hat das Navi die Rechnung ohne die Kalkbahn-Baustelle in Hofermühle gemacht. Dort endet die Fahrt des Besuchers vor einem mit grauen Plastikplanen abgedeckten Erdwall und einer stattlichen Anzahl Schilder. Kein Durchkommen, kein Weiterkommen, theoretisch ein paar hundert Meter vom erwünschten Ziel entfernt. Glücklicherweise ist Wenden möglich, je kleiner das Auto, desto besser. Das dürfte auch noch für eine Weile so bleiben, denn von der geplanten neuen Kalkbahnbrücke ist noch nichts zu erkennen. Dabei sollte sie längst fertig sein.