Ratingen : Tiefenbroich gestern und heute

Tiefenbroich Für jeden Monat des Jahres 2022 wurde aus Archivbeständen eine historische Ortsaufnahme aus Tiefenbroich ausgewählt, der ein aktuelles Foto aus dem Stadtteil gegenübergestellt wird.

() Wer erinnert sich noch an den Konsum in Tiefenbroich? Oder an die Konditorei Wendler? Wie war Kommunion in den 30er Jahren? Einen lebendigen Eindruck, wie Tiefenbroich im letzten Jahrhundert aussah, vermittelt ein Wandkalender, den die Ratinger Seniorenkoordinatorin Rita Mitic mit viel Liebe und Quartierfördermitteln des Kreises erstellt hat. „Tiefenbroich damals & heute“ heißt das Werk, das jetzt an zentralen Orten in Tiefenbroich zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt wird, insbesondere natürlich im Mehrgenerationentreff Tiefenbroich.