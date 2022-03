St. Marien Krankenhaus Ratingen : Kai Etzkorn gehört zu den empfohlenen Ärzten im Kreis

Ratingen Der Mediziner vom Marien Krankenhaus wurde mit dem Focus-Empfehlungssiegel 2022 Bauchchirurg (Viszeralchirurg) im Kreis Mettmann ausgezeichnet.

„Die Empfehlung ist eine tolle Anerkennung für mich und mein Team, da sich nicht nur unsere Fachkompetenz, sondern auch die Patientenzufriedenheit in der Studie niederschlägt“, freut sich Kai Etzkorn. „Für uns heißt das: Weiter so auf diesem Weg!“

Für die Studie wurden Informationen zu mehr als 240.000 ambulant tätigen Medizinern in ganz Deutschland herangezogen. Basis der Daten ist die Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit, die unter anderem Informationen wie den Facharztstatus, Zusatzqualifikationen, die Niederlassungsjahre, Publikationen, Gutachter- und Vortragstätigkeiten, die Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, die Patientenzufriedenheit, Barrierefreiheit, Qualitätsmanagement und Kollegenempfehlungen berücksichtigt. Empfohlen werden diejenigen Ärzte, die in der gewichteten Gesamtschau der Daten am positivsten abschneiden.