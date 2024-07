Großes Projekt Kahlenbergsweg: Kreisververkehr in Breitscheid wird früher fertig

(RP/kle) Nach fast genau einem Jahr Bauzeit steht der Kreisverkehr am Kahlenbergsweg in Breitscheid vor der Vollendung. Einmal noch gibt es eine kurze Teilsperrung: Von Sonntag, 28. Juli, bis Montagfrüh (29. Juli, 4 Uhr) wird die restliche Asphaltdecke im südlichen Bereich des Kreisels eingebaut. Die Zufahrt An der Hoffnung wird in diesem Zeitraum voll gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Der Verkehr wird durch Baustellenampeln geregelt.