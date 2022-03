Genuss-Thema aus Heiligenhaus : Der Weg des Kaffees – bis in die Tasse

Heiligenhaus Uwe Liebergall, Chef der „Kult-Kaffee-Rösterei“ hat ein Buch über die besonderen Bohnen gechrieben. Er ist ein weithin gefragter Experte.

(RP/köh) Es ist das Werk eines Enthusiasten: Uwe Liebergall, Inhaber der Konditorei Kaiser in Velbert und der Kult-Kaffee Rösterei an der Westfalenstraße in Heiligenhaus, hat im Februar 2022 ein Sachbuch über Kaffee veröffentlicht. Das Buch erzählt bildreich den Weg des Kaffees von der Pflanze bis zur Tasse.

Der Leser erhält einen umfassenden Einblick in sämtliche Bereiche des Kaffeegeschäftes und erfährt dabei den Unterschied zwischen konventioneller Kaffeequalität und Spezialitätenkaffee. Es richtet sich an Kaffee-Genießer, die einfach mehr Hintergrundinformationen über ihr tägliches Lieblingsgetränk suchen. Ein Gastbeitrag des renommierten Kaffee-Experten Bruce E. Mullins aus den USA rundet dieses Buch ab. Erhältlich ist es in jeder Buchhandlung oder in den jeweiligen Geschäften des Autors, sowie in dessen Online-Shop.