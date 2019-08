Schule : Käthe-Kollwitz-Schüler sind gut in Mathe

Jan und Oskar sichern sich einen Podest-Platz. Foto: RP/Schule

(RP) Bereits zum 15. Mal fand in diesem Jahr der Mathematikwettbewerb „Mathestar“ der Realschulen im Kreis Mettmann und der Stadt Solingen im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Mettmann statt, bei dem Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen unterschiedlichste Aufgaben in der Zahlenlehre lösen mussten.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder einmal Vertreter der Käthe-Kollwitz-Schule Ratingen am Wettbewerb teil und erzielten wirklich tolle Ergebnisse. So belegte beispielsweise in der 1. Runde Mathestar 2019 die Klasse 5c der Käthe-Kollwitz-Realschule Ratingen einen hervorragenden 2. Platz der Klassen 5.