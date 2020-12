Bescherung : Realschüler sammeln Geschenke für Heimkinder

Abderrahman Daadoui will Heimkindern Geschenke unter den Baum legen. Foto: Käthe-Kollwitz-Schule

Ratingen Schüler der Käthe-Kollwitz-Realschüler wollten in diesem Jahr Heimkindern eine besondere Freude machen. Sie sammelten Geld, um Herzenswünsche zu erfüllen. Die Geschenke werden noch vor dem Fest übergeben.

Eine tolle Aktion hat die Schülervertretung (SV) der Käthe-Kollwitz-Realschule in Ratingen in diesem Jahr ins Leben gerufen. Gerade in schwierigen Zeiten zeigen die „Käthies“ ihr soziales Engagement und unterstreichen damit ganz aktiv den Begriff der Nächstenliebe.