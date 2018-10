Kämmerer in Heiligenhaus will ausgeglichenen Haushalt

Kämmerer Björn Kerkmann steckt mitten in den Vorbereitungen für den ersten von ihm verantworteten Heiligenhauser Haushalt.

Zurzeit steckt der Diplom-Verwaltungswirt und Master of Public Kerkmann mitten in den Vorbereitungen einer Premiere: Der Haushaltsaufstellung unter seiner Verantwortung. Die Bereiche müssen dafür derzeit ihre Bedarfe anmelden: „Das entscheidende Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt und meine Aufgabe als Kämmerer wird es sein, mit den Bereichen in den Dialog zu gehen und zu klären, was gewünscht ist und was wirklich notwendig“, sagt Kerkmann.