Kabarett in Ratingen : Kabarettist Kai Magnus Sting erklärt, wie der Ruhrpott tickt

Kabarettist Kai Magnus Sting präsentiert am 26. und 27. August die beliebtesten Nummern aus seinen aktuellen Programmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Kai Magnus Sting ist Ruhrgebietsspezialist. Am 26. und 27. August erklärt er in Lintorf in einem Feuerwerk aus Wortakrobatik und urkomischen Anekdoten, wie der Pott tickt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Kai Magnus Sting, Kabarettist, Schriftsteller und Rundfunkmoderator, gab bereits im vergangenen Jahr in Lintorf seine Visitenkarte ab. Die Besucher der U 6-Konzerte, organisiert von der Lintorfer Künstlerfamilie Rohlfing, lachte Tränen und bedankte sich mit Begeisterungsstürmen. Auf einhelligen Publikumswunsch gibt es jetzt ein Wiedersehen.

Für Freitag, 26. August, und Samstag, 27. August, jeweils um 19.30 Uhr haben Jan und Eva-Susanne Rohlfing Kai Magnus Sting erneut ins Künstlerhaus an der Drupnas eingeladen. Sting zählt zum „Who is Who“ der deutschen Comedians, seine Produktionen mit Konrad Beikircher, Anke Engelke und Bastian Pastewka sind legendär. Auch seine Hörbuchkrimis wurden vielfach ausgezeichnet. Mit „Und ich sach noch!“ präsentiert der Kabarettist die beliebtesten Nummern aus seinen aktuellen Programmen in einem wahren Feuerwerk aus Wortakrobatik und urkomischen Anekdoten aus dem alltäglichen Leben. Dabei erklärt der Ruhrgebietsspezialist, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt. Wie begrüßt man sich hier, wie verabschiedet man sich und vor allen Dingen: Was passiert dazwischen?

Das Publikum darf sich auf einen Abend mit Lachgarantie und eine ganz besondere Kombination von Wort, Kunst und Musik freuen. Passend zum Wortprogramm gibt es sowohl eine eigens zusammengestellte Kunst-Ausstellung vom Kunsthaus Ratingen als auch stimmungsreiche und kurzweilige Musik. Jan Rohlfing sorgt für kurzweilige musikalische Programmpunkte. Mit Special Guest Heinz Hox steht dabei das Akkordeon im Mittelpunkt des Abends, mit Stücken von Edith Piaf bis Astor Piazolla.