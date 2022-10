Politisch inkorrekt : Kabarett Die Distel nimmt politischen Irrwitz aufs Korn

Das Berliner Kabarettensemble Die Distel ist am Mittwoch, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Stadttheater Ratingen zu Gast. Foto: Die Distel/Chris Gonz

Ratingen Satirisch, giftig, humoristisch nimmt das Berliner Kabarett die Distel am Mittwoch, 19. Oktober, im Stadttheater Ratingen die aktuelle Lage im Land aufs Korn.

() .„Deutschland in den Wechseljahren: Von Zuständen und Abständen“, so lautet der Titel des Programms, mit dem das Berliner Kabarett Die Distel am Mittwoch, 19. Oktober, ab 20 Uhr im Stadttheater Ratingen zu Gast ist.

Zufall? Kaum ist die Kanzlerin weg, macht sich auch das Virus so langsam vom Acker. Und war das Ergebnis der Bundestagswahl für viele erst einmal ein neuer Erreger, so hat jetzt Wladimir Putin den Krisenstab endgültig an sich gerissen. Nach der Pandemie ist offensichtlich vor dem Krieg.

Anfang 2020 war die Welt einfach nur so nicht in Ordnung. Dann kam ein Virus und veränderte alles. Auch das Kabarett. Wie stellt man sich satirisch einem allmächtig zerstörerischen Gegner, wenn der sich in einer Petrischale versteckt? Und was ist mit den Themen, die sich hinter Corona verbergen? Oder die gerade besonders sichtbar werden? Soziale Ungerechtigkeit: Von der Menschenhaltung in der Fleischindustrie bis zum Überbrückungsgeld für Unterbezahlte. Fremdenhass: Richtet sich die Dosis Polizeigewalt nach dem Hautton? Und wann bauen die Briten die Mauer im Ärmelkanal? Alte, weiße Männer: Im Pauschalisierungsurlaub zwischen Verschwörungsquerdenken und kriegerischem Pavianverhalten. Alles verändert sich – alles mutiert. Einzig der Fußball bleibt sich treu: Es geht ums Geld.