Brandalarm in Ratingen : Brennender Mülleimer löst Feuerwehreinsatz in der JVA Düsseldorf aus

Ratingen/Düsseldorf Feueralarm im Gefängnis: Am Dienstagabend musste die Ratinger Feuerwehr zur Justizvollzugsanstalt Düsseldorf anrücken. Mehrere Menschen wurden wegen Verdacht auf Rauchvergiftung untersucht.

Ein brennender Papierkorb in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf in Ratingen (Kreis Mettmann) hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer wurde am Dienstagabend noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von Beamten der JVA gelöscht, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen sagte.