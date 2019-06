Politik : Junge Union sucht das Gespräch mit der Jugend

Ratingen Starten wird die JU am Dienstag, 18. Juni, 18:30 Uhr, im Bürgershof in Lintorf.

(JoPr) Die Junge Union Ratingen (JU) beginnt eine Gesprächsreihe zum Thema „JUnges Ratingen – we need you!“ Damit will sich der CDU-Nachwuchs verstärkt um Themen der jüngeren Generation kümmern.