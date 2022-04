Junge Erwachsene in Ratingen : Initiatoren stellen Projekt für junge Leute vor

Louis Steininger (v.l.), Luisa Strunk, Aaron Strunk und Vivien Aust stellten ihr Projekt prominent in der Innenstadt vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Mit einem roten Sofa in der Innenstadt wollten die Gründer auf sich aufmerksam machen. Sie sammeln Startkapital für ein Coworking Space für junge Erwachsene.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marita Jüngst

Bitte Platz nehmen und ins Gespräch kommen, und zwar über das Projekt „Livingroom“, das junge Leute in Ratingen auf die Beine stellen wollen. Dafür benötigen sie Startkapital, das sie derzeit per Crowdfunding einwerben wollen. Um auf das Anliegen aufmerksam zu machen, hatte der inzwischen eingetragene Verein am Freitag ein rotes Sofa neben dem Bücherschrank auf der Oberstraße aufgestellt. Dort erklärten die Gründungsmitglieder Louis Steininger, Luisa Strunk, Aaron Strunk und Vivien Aust, was sie vorhaben.

Die Altersgruppe zwischen 18 und 30 Jahren, zu denen auch die Vereinsmitglieder gehören, findet in Ratingen bisher meist kein adäquates Angebot. Das soll sich mit dem „Living Room“ ändern. Geplant ist ein gemütlicher Coworking Space von jungen Erwachsenen für junge Erwachsene ohne Verzehrzwang und mit vielfältigem Abendprogramm.

In dem Café sollen junge Menschen die Gelegenheit bekommen, tagsüber eigene Projekte auszuarbeiten, sich mit Freunden zu treffen oder einfach für die Uni beziehungsweise für die Schule zu lernen. Die Besucher können sich, wenn gewünscht, Essen und Trinken auch selbst mitbringen.

Eigentlich hatten sich die Initiatoren schon Räume an der Mülheimer Straße ausgesucht. Doch das hat sich zerschlagen. Nun sind sie auf der Suche nach geeigneten leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt, wie Louis Steininger erklärt. Und eben auch auf der Suche nach Geldgebern, die das Projekt unterstützen möchten. 5000 Euro sind notwendig, um das Projekt an den Start zu bringen, etwa die Hälfte haben die Vereinsmitglieder inzwischen eingeworben. Das Geld wird vor allem für die Einrichtung und Ausstattung der Räume benötigt.

Um in der Stadt bekannter zu werden, plant der Verein jetzt Aktionen, wie die mit dem roten Sofa, das einen ganzen Tag lang gut sichtbar in der Innenstadt stand. Am 21. Mai ist dann ein Vortragsabend zum Thema Nachhaltigkeit im Unverpackt-Laden an der Lintorfer Straße geplant, nach Möglichkeit im Außenbereich. Die Veranstaltung wird erneut videotechnisch begleitet und kann anschließend auf dem Youtube-Kanal des Vereins angeschaut werden. Dort ist bereits ein Video von einem Konzert mit Alexander Seidl aus Ratingen hinterlegt.

Das Café ist als Pilotprojekt geplant und soll vorerst bis Ende 2023 laufen. Wie und ob das Projekt danach fortgeführt wird, entscheidet sich während der Laufzeit.