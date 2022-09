Trimborn-Musikförderpreis : Trimborn-Musikpreis geht in die nächste Runde

Trimborn-Musikpreis geht in die nächste Runde

(RP) Mit seiner 22. Auflage wird der Ferdinand-Trimborn-Musikförderpreis am Samstag, 17. September, im Ferdinand-Trimborn-Saal, Poststraße 23, fortgesetzt. Ab 11 Uhr werden sich die Teilnehmer des Wettbewerbs mit ihrem Klavier-Vorspiel der Jury stellen. Sie präsentieren jeweils ein etwa 25-minütiges Programm, das neben einem Pflichtstück von Wolfgang Amadeus Mozart noch mindestens ein selbst gewähltes Stück einer anderen Stilepoche beinhaltet.

In der Endausscheidung treten insgesamt vier Nachwuchsmusiker an. Den Auftakt macht die 13-jährige Lea Marie Terziyska aus Wuppertal, gefolgt von Yu-Chin Ho, die 19 Jahre alt und ebenfalls in Wuppertal beheimatet ist. Danach spielt der 17-jährige Fabian Angelo Tavernise aus Dortmund vor. Zum Schluss präsentiert sich die 13-jährige Elisa-Marie Kluwe aus Bad Driburg.