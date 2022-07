Kultur in Ratingen : Junge Musiker aus Ratingen treten auf Sommerbühne auf

Kultur in Ratingen

Anton Lenger und Svenja Kupschus, bekannt als Mitglieder der Ratinger Band „Friday And The Fool“, stehen zu zweit auf der Nühne. Foto: Veranstalter

Ratingen Bei dem Konzert „HeimatSound“ auf der Sommerbühne neben der Stadthalle treten am Freitag, 22. Juli, junge Musikerinnen und Musiker aus Ratingen auf.

(RP) Die Songs der Singer-Songwriterin Mila Mettenmeyer beinhalten Themen wie Freundschaft, Liebe, Träume und Natur. Ihre Lieder trägt sie mit einfühlsamer Stimme vor und begleitet sich dabei auf ihrer Akustikgitarre. Anton Lenger und Svenja Kupschus, bekannt als Mitglieder der Ratinger Band „Friday And The Fool“, stehen zu zweit mit reduzierten, souligen und emotionalen Klängen auf der Bühne. Mit Piano und zweistimmigen Vocals interpretieren sie eigene Songs neu und wagen sich an Cover der ganz Großen.