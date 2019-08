Heiligenhaus : Junge Männer liefern sich Autorennen

Eine zivile Funkstreifenbesatzung erfolgt die Wagen von Velbert bis nach Heiligenhaus.

(RP) Zwei junge Mercedes-Fahrer lieferten sich am späten Mittwochabend vor den Augen der Polizei ein Autorennen in der Velberter Innenstadt. Gegen 23 Uhr hielt ein Mercedes C180 Kompressor neben einer zivilen Funkwagenbesatzung, die an der Poststraße vor einer rotlichtzeigenden Ampel wartete.