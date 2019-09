Ratingen : Junge Künstlerinnen begeistern beim Poetry-Konzert in Hösel

Hösel (RP) 130 Besucher zwischen neun und 90 Jahren waren begeistert von einem poetisch musikalischen Feuerwerk, das die Poetrykünstlerin Sarah Marie Tönges und die Sängerin Anna Freudewald beim Kulturkreis Hösel im Haus Oberschlesien zündeten.

Zuerst war ein weißes leeres Blatt, mit dem Sarah in einen Dialog eintrat und dem sie so viel Potenzial zusprach. Diesem weißen Blatt vertraute Sarah wunderschöne Verse und Gedanken an, die sie mit warmer und sanfter Stimme, von ruhigen Gesten unterstrichen, vortrug. Im Saal konnte man eine Stecknadel fallen hören. In diese Stille hinein intonierte Anna Freudewald auf dem Flügel Klänge, die sie mit ihrer wunderschönen, mal hellen, mal rauen Stimme fortführte und den Versen ihrer kongenialen Partnerin zuordnete. So sang Anna Freudewald das Lied von „Hey“ von Andreas Bourani zu dem Gedicht über das Scheitern von Sarah Tönges, also die Antwort „Aufstehen“ auf das Scheitern.