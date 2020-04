Kreative Lösung : Junge Helfer unterstützen die Tafel

Die Tafel Niederberg der Bergischen Diakonie musste umdisponieren und ist seit einem Monat ein Lieferdienst.

Doch die Gefahr durch das Virus wirkt sich auch hier aus: Deutschlandweit gehören rund 90 Prozent der 60.000 Ehrenamtlichen sowie über ein Viertel der Tafel-Kundinnen und -Kunden zu den lebensälteren Menschen und damit zu den Risikogruppen, die es zu schützen gilt, so der Dachverband der Tafeln. Und so sind seit März etwa die Hälfte der Tafeln in Deutschland geschlossen, zu ihnen gehören auch die Standorte der Tafel Niederberg in Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus. Doch allein lassen will man die Menschen in existenziellen Sorgen und Nöten, die sich krisenbedingt auch noch verschlechtern können, im Niederbergischen ebenso wenig, wie im Rest des Landes. Es gilt, kreative Lösungsansätze zu finden.