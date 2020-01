Neujahrstradition : Junge Geiger geben in der Dorfkirche Isenbügel ein Konzert

Foto: dpa/Jens Kalaene

(RP) Auch in diesem Jahr findet wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Heiligenhaus das schon traditionelle „Neujahrskonzert“ der Meisterklasse von Prof. Mintcho Mintchev statt, und zwar am Sonntag, 2. Februar, ab 17 Uhr in der Dorfkirche Isenbügel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Besucher erwartet wieder ein mitreißendes „Virtuosenfestival“ mit rund einem Dutzend junger Solisten aus aller Welt. Marina Kapitanova am Flügel stellt wieder das „Orchester“.

Mehr als 25 Jahre lang fand an der bulgarischen Schwarzmeerküste eine Meisterklasse für Violine statt. Aus aller Welt versammelten sich junge Geiger, um mit Professor Mintchev zwei Wochen intensiv an ihren Stücken zu arbeiten. In dem Badeort Primorsko wurde ein ganzes Hotel reserviert, in dem die jungen Musiker ungestört und ohne jemanden zu stören von morgens bis abends üben konnten, nur unterbrochen von der täglichen Unterrichtsstunde und der gemeinsamen Mittagspause.

Im Jahr 2018 fand dann die „Violin Academy“ zum letzten Mal statt. Das Konzert in der Dorfkirche Isenbügel bietet einen „Nachklang“ mit altbekannten Studierenden der Meisterklasse, da Prof. Mintchev sich in den wohlverdienten Ruhestand nach Bulgarien zurückziehen wird. Das Isenbügeler Konzert dokumentiert – wie schon in den vergangenen Jahren – die Arbeit seiner Klasse, indem es eine Auswahl der Solisten des vergangenen Jahres präsentiert.

Das Programm wird wieder eine reiche Bandbreite virtuoser Violinliteratur bieten, die von Werken des Barock bis zur Moderne reicht. Besinnliche Stücke werden ebenso geboten wie anspruchsvolle Klassik und Romantik, aufgelockert von beschwingter und hochvirtuoser Salonliteratur.