Schule : Junge Autoren lesen ihre Geschichten vor

Die Teilnehmer präsentierten ihre Geschichten. Foto: RP/Stadt Ratingen

(RP) „Wir gehen auf Schatzsuche und entdecken die Geschichten in Dir!“ – so lautete das Motto einer Schreibwerkstatt in der Stadtteilbibliothek West am Berliner Platz. Dort präsentierten die Nachwuchsautoren nun ihre Ergebnisse vor begeisterten Zuschauern.

Seit September hatten sich Mädchen und Jungen der vierten und fünften Klassen in der Bücherei getroffen, um gemeinsam mit der bekannten Kinderbuchautorin Aygen-Sibel Çelik eigene Geschichten zu entwickeln. Die Genres waren breit gefächert und reichten von Fantasy- und Gruselgeschichten bis zu Tier- und Familiengeschichten. Bei der Abschlussveranstaltung war unter den Zuhörern auch Bürgermeister Klaus Pesch, der dem Schreibnachwuchs anschließend eine Sammlung der entstandenen Geschichten überreichte.