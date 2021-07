Ratingen : Ferienkinder entdecken Eggerscheidts Geschichte

Ratingen Ratinger Kinder, die nicht in den Urlaub gefahren sind, konnten jetzt mit dem Jugendtreff Eggerscheidt auf Entdeckungsreise gehen. Auf dem Programm stand Stadtgeschichte.

Im Rahmen seines Sommerferienprogramms lud jetzt der städtische Treff am Hölenderweg Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet zu einem Ferientag in den historischen Ratinger Stadtteil Eggerscheidt ein, der im Jahre 1254 erstmalig urkundlich erwähnt wurde. Auf einem geführten Rundgang erfuhren die Dumeklemmerkinder, dass – der Legende nach – einst Kaiser Barbarossa auf dem Weg zu seiner Pfalz in Kaiserswerth an einem Eggerscheidter Brunnen seine Pferde tränkte. Noch heute erinnert die Gaststätte „Kessel am Pött“ an dieses Ereignis.