Ein Kinderparlament für Ratingen Kinder sollen mitreden können

In der Sitzung des Jugendrats am 8. Dezember machte sich das Gremium unter anderem dafür stark, Kinder und Jugendliche in politische Entscheidungsprozesse intensiver einzubinden. Grundlage ist das im Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, das auch vorsieht, dass junge Menschen mehr Gehör finden und darin unterstützt werden, ihre Rechte wahrzunehmen – unter anderem in organisierten Formen der Selbstvertretung. Eine davon könnte ein Kinderparlament sein. Wir haben beim Jugendrat nachgefragt, wie das für Ratingen aussehen könnte.