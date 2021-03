Digitale Sitzung : Jugendrat des Kreises konstituiert sich

KREIS METTMANN Der Kreisjugendrat ist die Vertretung aller – rund 100.000 – Kinder und Jugendlichen im Kreis Mettmann gegenüber Politik und Verwaltung.

(RP) Am Mittwoch, 17. März, kommt der Jugendrat des Kreises Mettmann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

„Damit schreiben wir tatsächlich Geschichte, denn der Kreis Mettmann ist der erste Kreis in Nordrhein-Westfalen, der einen Kreisjugendrat gebildet hat“, weiß Dominik Budych, der vom Jugendparlament der Stadt Haan in den Kreisjugendrat entsandt wurde und bis zur Konstituierung als kommissarischer Sprecher fungiert.

Der Kreisjugendrat ist die Vertretung aller – rund 100.000 – Kinder und Jugendlichen im Kreis Mettmann gegenüber Politik und Verwaltung. Jede kreisangehörige Stadt entsendet durch ihr kommunales Jugendgremium zwei Mitglieder in den Kreisjugendrat.

In seiner konstituierenden Sitzung wählt der Jugendrat ein Sprecherteam aus seiner Mitte, das diesen dann leiten und in der Öffentlichkeit repräsentieren wird. Zudem werden themenspezifische Arbeitskreise gebildet, die sich genauer mit neuen Ideen, Verbesserungsvorschlägen und interessanten Projekten beschäftigen werden. Aus Ratingen sind als ordentliche Mitglieder und als deren Stellvertreter mit dabei: Leon de Lasberg-Hurtz, Alina Landgraf, Orion Raunig und Laura Jill Woldering.

Zahl der Todesfälle steigt weiter an

Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Todesfälle steigt weiter an

Die konstituierende Sitzung am Mittwoch, 17. März, wird digital stattfinden. Sie beginnt um 17 Uhr und ist öffentlich. Wer die Sitzung mitverfolgen möchte, kann sich per E-Mail an kreisjugendrat@kreis-mettmann.de anmelden und erhält dann einen Link, mit dem er sich zuschalten kann.