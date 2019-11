Ratingen : Jugendliche feiern Party in der Lintorfer Manege

(RP) Eine Schwarzlichtparty für Schüler im Alter von elf bis 15 Jahren findet am Freitag, 8. November, ab 18.30 Uhr im städtischen Jugendzentrum „Manege“ in Lintorf, Jahnstraße 28, statt. An diesem Abend wird der Saal in bunten und leuchtenden Farben erstrahlen.

Passend dazu können sich die Besucher vor Ort mit Neonfarben schminken lassen.

Mit der U15-Party wird eine Veranstaltungsreihe fortgesetzt, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich in Ratingen-Ost gelaufen war. Auf Initiative des Jugendrates werden diese Partys ab sofort in der „Manege“ weitergeführt.

Für Jugendliche aus dem Stadtteil Ost hat die Lintorfer Jugendeinrichtung einen Shuttlebus organisiert, der die Gäste am 8. November um 18.30 und um 19 Uhr vom S-Bahnhof Ratingen-Ost zur Manege fährt. Der Transportservice ist für die Jugendlichen kostenlos. Bereits im Bus legt ein DJ auf, um die jungen Gäste auf die Schwarzlichtparty einzustimmen. Zum Ende der Veranstaltung wird ein Rücktransport jeweils um 21 und um 21.30 Uhr von der Manege zum S-Bahnhof Ost angeboten.