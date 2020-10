Ratingen tanzt : Jugendliche lernen Streetdance im Lux

Ratingen Ein professioneller Tanzlehrer vermittelt Schritte aus HipHop, House und Dancehall zu angesagten Hits. Die Elemente können anschließend als komplette Choreografie getanzt werden.

(RP) Das städtische Jugendzentrum Lux, Turmstraße 5, bietet ab 27. Oktober einen Streetdance/ HipHop-Kurs für Jugendliche ab zwölf Jahren an. Hier lernen die jungen Teilnehmer die neuesten Choreografien mit Elementen aus HipHop, House, Dancehall und anderen Tanzstilen zu angesagten Hits. Nach einem sportlichen Warming-Up zeigt ein professionell ausgebildeter Tanzlehrer der Gruppe neue Moves, die sich in mehreren Teilen zu einer Gesamtchoreografie zusammenfügen. Bei diesem Kurs steht der Spaß an der Bewegung und die Begeisterung für Tanz und Musik im Vordergrund.

Der Workshop findet an insgesamt acht Terminen, immer dienstags, in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr statt. Los geht’s am 27. Oktober, der letzte Termin ist am 15. Dezember. Der Kurs wird durch das Programm „KulturRucksack NRW“ gefördert und ist somit kostenfrei. Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Plätze begrenzt und eine vorherige Anmeldung unter Telefon 02102/5505600 oder per E-Mail ist unbedingt erforderlich. Die Teilnehmer bringen bitte Hallenturnschuhe, sportliche Kleidung und etwas zu trinken mit.