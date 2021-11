Katholische Jugendarbeit in Ratingen : Gemeinschaft zählt

Voller Tatendrang: das Jugendleitungsteam der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Jugendarbeit der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul soll endlich wieder Fahrt aufnehmen. Das Jugendleitungsteam organisiert deshalb am 27. November, ein Weihnachtsdorf für Ratinger Kinder und Familien.

Von Andrea Bindmann

Gemeinschaft genießen, Freunde treffen und einfach ungezwungen ein paar nette Stunden verbringen – das alles war während der Pandemie nicht möglich. Das Jugendleitungsteam der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Ratingen will aber jetzt wieder durchstarten und Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 14 Jahren – wenn auch unter Einhaltung der Hygieneschutzregeln – wieder Angebote machen.

Eines der ersten großen Projekte ist ein Weihnachtsdorf für Kinder und Familien. In und um das Pfarrzentrum an der Turmstraße soll am Samstag, 27. November, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr weihnachtlicher Glanz einziehen. „Wir möchten den Besuchern ermöglichen, eine nette Zeit als Familie zu verbringen und nach den zahlreichen Einschränkungen auch die Vorweihnachtszeit wieder genießen zu können“, so Jana Schmelle aus dem Jugendleitungsteam.

Info Angebote für Kinder und Jugendliche Träger des Jugendleitungsteams ist die katholische Kirche. Durch die Organisationsstruktur fallen für viele Angebote keine Kosten an. Die Gruppen treffen sich im Pfarrzentrum an der Turmstraße. Aktuelle Informationen gibt es auf Instagram. jugendleitungsteam.rtg

Ein kleiner Budenzauber soll aufgebaut werden, der die Besucher mit Waffeln, Gegrilltem und weihnachtlichen Getränken versorgt. Geplant sind Spiel- und Bastelaktionen rund um die Adventszeit. Wer Lust hat, kann zum Beispiel eine Weihnachtskugel bemalen. Geschichten und Mitmachaktionen stimmen auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Um die 3-G-Regeln zuverlässig einhalten zu können, werden Besucher gebeten, sich per E-Mail anzumelden. Der Zutritt erfolgt über die Grütstraße.

Ebenfalls bereits in Planung ist die nächste Pfingstfreizeit im Schullandheim Müllenborn. Die hat in der Jugendarbeit der Gemeinde eine lange Tradition. Viele der insgesamt 18 Jugendleiter des Teams haben als Kinder selbst an der Freizeit teilgenommen und verbinden Erinnerungen an die Zeit in der Eifel. Vom 3. bis 6. Juni 2022 geht es wieder los. 57 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren können sich auf Nachtwanderungen, Lagerfeuerromantik und Entdeckungstouren durch die Natur freuen. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich.

Die Aktionen sind übrigens offen für alle – die Teilnehmer müssen nicht Mitglied der Gemeinde, und auch nicht zwingend katholisch sein. „Wir wollen einfach die Gemeinschaft fördern“, so Felix Borowski, „wir sind hier wie eine Familie.“ Christina Wasse ergänzt: „Manchmal braucht man eben Bezugspersonen außer den Eltern oder einfach jemanden zum Reden. Es tut gut, auch Freunde außerhalb der Schule zu haben. Gleichzeitig versuchen wir, Werte wie Freundschaft, Zusammenhalt und Teamgeist zu vermitteln.“ Emotional ist das beileibe keine Einbahnstraße. „Man bekommt so viel zurück“, sagt Wasse. Und genau das motiviert die ehrenamtlichen Kräfte.

Wenn nicht gerade Corona dazwischenfunkt, bietet das Jugendleiterteam das ganze Jahr über Programm. „Wir organisieren verschiedene Aktivitäten für Kinder: Mottopartys, Aktionen für Kinder in den Sommerferien, zum Beispiel eine Schnitzeljagd mit gemeinsamem Grillen, Kinoabende im Pfarrzentrum und vieles mehr“, berichtet das Team. In den regelmäßigen Gruppenstunden wird jahreszeitlich gespielt und gebastelt. „Wir haben einen eigenen Stand beim Weltkindertag und bei der Freiwilligenbörse. Im Pfarrgemeinderat haben wir einen Vertreter, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt.“, so die jungen Leute.