Jugendkulturpreis Ratingen Stadt Ratingen schreibt Jugendkulturpreis aus

Die Beiträge können bis zum 31. Januar beim Kulturamt per Post (Minoritenstraße 2-6) oder per E-Mail eingereicht werden. Im Kulturamt steht Andreas Mainka, Telefon 02102/550-4114, für Rückfragen zur Verfügung. Julia Haack betreut die Durchführung des Jugendkulturpreises. Sie ist per E-Mail zu erreichen.