Ratingen : Jugendkulturjahr: Ideen von zu Hause aus entwickeln

Ratingen (RP) Aufgrund der Coronavirus-Krise sind alle Veranstaltungen des Jugendkulturjahres ausgesetzt. Kinder und Jugendlichen haben aktuell die Möglichkeit, an drei kreativen Wettbewerben von zu Hause aus teilzunehmen.

Beim Wettbewerb „kunst for future“ geht es um die Frage „Wie siehst du die Zukunft?“. Die Kunstform kann frei gewählt werden. Eine Fachjury wird im Juni drei Gewinner auswählen. Der erste Preis ist ein Materialgutschein in Höhe von 500 Euro und ein professionelles Coaching in der Kunstrichtung des Gewinners. Der zweite und der dritte Preis sind Materialgutscheine in Höhe von 300 Euro und 100 Euro. Die Besucher der Ausstellung können per Online-Voting ihren Favoriten für den Publikumspreis wählen. Dieser Preis umfasst einen Materialgutschein in Höhe von 100 Euro und ein professionelles Coaching in der Kunstrichtung des Gewinners. Der Zukunftskunst-Wettbewerb wird veranstaltet vom Verein Ratingen.nachhaltig, dem Leo Club und dem LVR-Industriemuseum Cromford.