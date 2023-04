In Heiligenhaus Neue Ansätze für mehr Jugendkultur

Von außen sieht die Fassade des Alten Pastorats an der Hauptstraße beinahe noch so gründerzeitlich aus wie eh und je. Drinnen ist nichts mehr so, wie es über Jahre gewohnt war: ein unbewohnter Altbau mit weiten Räumen und die mit Graffiti besprüht oder anderweitig für künstlerische Projekt genutzt. Thomas Pischke, Künstler und aktuell Ratsmitglied der Bündnisgrünen, hatte mit der Initiative „Kunstquadrat“ Verabredungen mit der Stadt getroffen. Das hieß: Ohne Strom-, Heizungs- und Wasseranschluss durfte das Haus für künstlerische Zwecke und Ausstellungen genutzt werden. Bis es 2019 so abgerissen wurde, dass eben nur die Fassade stehenblieb.