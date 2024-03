Jugend und Kultur in Heiligenhaus Wie der Club auf ein neues Konzept zusteuert

Hülsbecker Straße 16 - das ist für Heiligenhaus alles andere als eine beliebige Adresse. Hinter dem Namen „Jugendfreizeitheim Club“ verbirgt sich so etwas wie der Inbegriff von Multifunktionalität. So ist die Hülsbecker Straße Anlaufstelle für Tagespflege ebenso wie Kleinkunstbühne. Seit langen Jahren wird auf politischer Ebene ausgesprochen wie unausgesprochen an einer Bestandsgarantie für den Club festgehalten. Nicht ohne zu betonen - wie in mancher Haushaltsrede - dass es sich um eine lieb gewonnene wiewohl freiwillige Leistung der Kommune handele. Hier geht es, wie die aktuelle Situation zeigt, nicht um Lippenbekenntnisse. So wurde soeben mit Kristina Mauer eine neue Leiterin verpflichtet, das Personal ist aufgestockt und in die fällige Sanierung der Immobilie fließen beträchtliche Beträge. Parallel geht es ums Inhaltliche, wie die SPD in einer grundsätzlichen Stellungnahme festhält. Die enthält nicht zuletzt unüberhörbare Mahnungen.